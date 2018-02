Bobisõit ei sobi Usain Boltile, kuid skeletonis võidaks ta kõik stardid

Mis juhtuks, kui maailma kiireim inimene, karjääri lõpetanud jamaikalane Usain Bolt bobisse istuks või seletonikelgule heidaks, uuriti Pyeongchangis.

Jamaica olümpiaesinduse juht Leo Campbell arvas, et bobisõit ei sobi mugavale Boltile: „See on valulik spordiala. Tore oleks Bolt kelku saada, aga ta kestaks vaid kaks sõitu. Ta on spordiga lõpetanud ja lõõgastub.”

Pyeongchangis võistlev Jamaica skeletonisõitja Anthony Watson seevastu arvas, et see ala on Boltile justkui loodud. „Ta võidaks kõik stardikiirendused ja võistlused,” arvas Watson.

Tõsi ta on. Skeletonis tuleb joostes hoog sisse saada ja siis kõhuli kelgule hüpata ja joosta Bolt oskab.