Bobinaiskonna treener lahkus olümpia ajal võistkonna juurest ja võttis bobi ka kaasa

Pyeongchangi taliolümpiamängudel peaks naiste kahebobi konkurentsis starti asuma ka Jamaika duo. Lõuna-Koreas on nad saanud juba palju tähelepanu ja nende starti võetakse omamoodi aastapäevana, kuna täpselt 30 aastat tagasi ehk 1988. aasta Calgary mängudel oli joonel legendaarne Jamaika neljabobi. Nüüd on Jamaika kahebobi võistlemine sattunud aga kahtluse alla.

Kuus päeva enne naiste kahebobi võistlust sattus Jamaika naiskond (Jazmine Fenlator-Victorian ja Carrie Russell, varusõitja Audra Segree) kriisi, kuna nende treener Sandra Kiriasis otsustas võistkonna juurest lahkuda. Jamaika naiste olukorra teeb raskemaks tõsiasi, et Kiriasisele omanduses on nende sõiduvahend.

Kiriasis on seni vastavalt lepingule olnud naiskonna sõidutreener, kuid Jamaika alaliit tahtis, et naine hakkaks juhendamise asemel hoopis sõite analüüsima. Muudatus oleks tähendanud, et tal ei oleks enam olnud õigust võistkonda treenida.

Kiriasis lükkas selle pakkumise aga tagasi ning otsustas kuus päeva enne olümpiastarti Jamaika naiskonna juurest üldse lahkuda ja väidetavalt ka oma bobi kaasa võtta.

“Ma ei ole sel spordialal tundnud kunagi sellist pettumust,“ sõnas Kiriasis, kes krooniti 2006. aastal Saksamaa naiskonna ridades Torino olümpiavõitjaks.

Jamaika kahebobi on viimasel ajal näidanud seejuures häid tulemusi. Kui varasemalt sõideti Jaapanist pärit bobiga, siis hiljuti võeti kasutusse Kiriasise isiklik bobi, millega jamaikalannad kihutasid Winterburgi MK-etapil välja seitsmenda koha.