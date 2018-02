BLOGI | Võimas jõudemonstratsioon! Venelased tümitasid Norrat 6:1 ning pääsesid hokiturniiril poolfinaali

OAR haaras juhtohjad juba avakolmandikul, mis kindlalt 3:0 võideti. Kuigi teisel kolmandikul muututi pisut lohakaks, koguti mitmeid karistusi ja lasti ka norralastel ühe korra skoori teha, ei olnud edasipääsejas kordagi kahtlust - lõppnumbritena kirjutati tabloole 6:1.

Venelaste ridades said väravad kirja Mihhail Grigorenko, Nikita Gussev, Vjatšeslav Voinov, Sergei Kalinin, Nikita Nesterov ja Ivan Telegin.

Poolfinaalis läheb OAR vastamisi kas Tšehhiga, kes alistas täna varahommikul bullitiseeria järel USA.

Enne mängu:

Alagrupis kõik kolm kohtumist kaotanud Norra pööras oma senise nigela õnne pea peale eilses kaheksandikfinaalis, kui lisaajal Sloveenia 2:1 alistati. Võit oli Norrale ülimalt märgilise tähendusega, kuna eelmised 11 mängu olid nad olümpiatel kaotanud. Viimati tundsid norralased olümpiamängude hokiturniiril võidurõõmu 1994. aastal koduses Lillehammeris. Toona lõpetati võistlus 11. positsioonil ja võit võetigi viimases kohamängus, kus alistati 3:1 Austria.

„Rääkisime otsustava perioodi eel kohtumise tähtsusest. Olime ühe väravaga taga ja saime aru, et tegelikult on meil võimalus teha ajalugu. Norra ei olnud ju 24 aastat olümpial hokimängus võitnud. Pealegi jõudsime nüüd esmakordselt olümpiamängudel veerandfinaali,” rõõmustas Sloveenia vastu võiduvärava visanud Alexander Bonsaksen pärast kohtumist.

Norralaste edasine teekond kipub kujunema aga üsnagi lühikeseks. Vähemalt ütleb nii igasugune loogika, kuna veerandfinaalis tuleb neil vastamisi minna suursoosikuks peetava koondisega Olümpiaatleedid Venemaalt.

Ka senine statistika toetab igati venelasi. Kui norralastel on skoori tegemisega olnud seni ikka raskusi, siis meie idanaabrid on käimasoleva turniiri kõige resultatiivsem meeskond.

Kas OAR võtab kohustusliku ja rutiinse võidu või suudavad oma ajaloo edukaimat olümpiat tegevad norrakad ka hokiturniiril üllatuspommi lõhata?

OM: Norra - OAR jäähoki

Venelased seekord ülekaalu ära ei kasuta, aga sellest pole lugu - kohtumine on lõppenud ning kindel 6:1 võit viib nad edasi poolfinaali Tšehhi vastu.

Kui norralaste ülekaal kestab veel viis sekundit, läheb ka üks nende mees kaheksa minutiks karistuspingile. Mängu lõpuni veel kolm minutit.

Venelased saavad veel ühe kaheminutilise karistuse. Mäng on aga juba tehtud.

Aga maksis vaid seda kirjutada ja tuleb OAR-i kuues! Ivan Telegin, 6:1.

Kolmandat kolmandikku on veel seitse minutit mängida, väravaid seni visatud pole.

Viimane kolmandik algas!

Teine kolmandik on lõppenud! Venelased on kindlalt 5:1 ees ning lähevad viimasele kolmandikule vastu turvalises eduseisus.

Topeltkaristus - mõlemast meeskonnast läheb üks mees karistuspingile.

Ja realiseeritakse ära seegi ülekaal! Nikita Nesterov, viis-üks. Jalgpallikeeles oli tegu omaväravaga - litter põrkas väravasse Bonsakseni uisust.

Venelased on nüüd märgatavalt tempot tõstnud ning tahavad ilmselt selle kolmandikuga kõik naelad lõplikult kirstu lüüa. Norra saab taas kaheminutilise karistuse - eelmised kaks arvulist ülekaalu on venelased mõlemad väravaks realiseerinud.

Ja venelased kasutavad selle ka ära! Sergei Kalinin suunab väravaesiselt litri võrku ning kolmeväravaline eduseis on taastatud!

Nüüd aga peavad norralased ise kaheminutilist karistust kandma.

Aga nüüd vajutab Norra ühe ära! Võistkonnad olid juba viis viie vastu, aga litter jäi värava ette vabaks ning Alexander Bonsaksen viskab selle võrku!

OAR peab taas arvulises vähemuses eeskujulikult vastu.

Veel üks karistus OARile. Venelased on pisut lohakaks muutunud.

OAR mängib Norra arvulise ülekaalu suurepäraselt - vastastel ei lasta oma positsioonirünnakut püsti panna ning kaks minutit kulub nii, et Norral ühtegi korralikku võimalust ei tekigi.

Norra saab teist kolmandikku kohe alustada arvulises ülekaalus - Sergei Andronov mängib kõrge kepiga ning saab kaheminutilise karistuse.

Teine kolmandik algas!

Avakolmandik on lõppenud! OAR on teinud suure jõudemonstratsiooni ning on Norrast igas elemendis üle. Pealevisked 19:2 venelaste kasuks.

KOLM-NULL! Venelased teevad avakolmandiku viimasel minutil asjad täiesti selgeks, kui Vjatšeslav Voinov - mees, kes on naisepeksmise eest 90 päeva vangis istunud - litri võrku viskab.

Norral on ka vahelduseks suurepärane moment, kui kaugelt tulnud vise värava ees ärevust tekitab, kuid litter võrku ei jõua.

Ja tuleb teine värav! Nikita Gussev suskab väravaesisest segadusest litri võrku ning OAR kasutab oma ülekaalu suurepäraselt ära!

Venelastel on kasutada kaks minutit arvulist ülekaalu.

Norra väravavahil oli juba enne avaväravat probleeme kontaktläätsedega. Tundus, et ta võttis need silmast ära, aga jätkab mängu.

OAR juhib! Grigorenko viib venelased kavala viskega ette ning nüüd on Norra olukord märksa raskem!

Seni pole ühtegi head võimalust kumbki meeskond saanud. Venemaa küll domineerib rohkem, kui norralased seisavad kaitses hästi. Esimest kolmandikku on veel 12 minutit mängida.

Matš on alanud!

Tere hommikust! Täna oleme meeste hokiturniiri veerandfinaalide lainel ning kui Tšehhi on juba pääsu nelja sekka taganud, siis tänases teises mängus on vastamisi Norra ja OAR.