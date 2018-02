BLOGI | Šokk hokiturniiril: Rootsi sai veerandfinaalis üllatuskaotuse! Soome langes Kanadale

Kohtumise ainsa tabamuse sai Kanada poolelt kirja Maxim Noreau, kes tegu skoori kolmanda kolmandiku esimesel minutil.

Hoopis väravaterohkemaks kujunes aga teine samal ajal toimunud veerandfinaal Saksamaa ja Rootsi vahel. Sakslased läksid juba avakolmandikul 2:0 juhtima ning kuigi Rootsi võitles end viimasel kolmandikul 3:3 viigini ja viis kohtumise lisaajale, saatis edu seal taas sakslasi - otsustava värava viskas pooleteiseminutilise mängu järel Patrick Reimer, kes saatis Saksamaa üllatuslikult poolfinaali.

Sakslaste eest tegid normaalajal skoori Christian Ehrhoff, Marcel Noebels ja Dominik Kahun, Rootsi väravate eest hoolitsesid Anton Lander, Patrik Hersley ja Mikael Wikstrand.

Esimestes veerandfinaalides on juba pääsu nelja parema sekka taganud Tšehhi ja OAR, kes alistasid vastavalt USA ja Norra. Tšehhid ja venelased lähevadki poolfinaalis omavahel kokku, teises poolfinaalis kohtuvad Kanada ja Saksamaa.

Delfi Sport vahendas sündmuste käiku otseblogis.

OM: Soome - Kanada, Rootsi - Saksamaa jäähoki

VÄRAV LOEB! SAKSAMAA ŠOKEERIB ROOTSIT JA JÕUAB POOLFINAALI!

Saksamaa paneb litri väravasse ning tundub, et nemad on võidu kätte saanud! Siin läheb aga veel video vaatamiseks!

Lisaaeg on alanud!

Rootsi ja Saksamaa lähevad aga põnevale lisaajale!

Viimasel sekundil tekib veel Soomel võimalus, aga väravani enam ei jõuta. Kanada võtab napi 1:0 võidu ning läheb poolfinaali!

59 sekundit jäänud. Lahtivise Kanada tsoonist.

Soome võtab veel taimaudi. Kas suudetakse veel järelejäänud minuti ja 14 sekundiga Kanadat hammustada?

Viimased kaks minutit jäänud, soomlased võtavad väravavahi välja!

ROOTSI VIIGISTAB! 3:3!

Teises mängus on paugutamiseks läinud - Rootsi viskab taas ühe värava tagasi. 2:3, mängida veel kümme minutit!

Aga Saksamaa leiab kohe vastuse! 3:1 sakslastele!

Rootsi virutab ühe värava tagasi! Anton Lander vähendab rootslaste kaotusseisu vaid ühele väravale.

Soome on nüüd selgelt aktiviseerunud ning saab mitu väga head šanssi järjest, ent väravalukule õiget võtit seni leida ei ole suudetud.

Kanada läheb juhtima! Lahtiviskest pannakse litter tahapoole ja sealt tuleb esimese puutega võimas löök võrku! 1:0 Kanadale!

Otsustavad kolmandad kolmandikud on alanud!

Kummaski mängus teisel kolmandikul väravaid ei visatud - Soome ja Kanada kohtumine on endiselt väravateta viigis, Rootsi on aga Saksamaa vastu 0:2 kaotusseisus.

Soomlased peavad vastu! Endiselt 0:0, teist kolmandikku jäänud neli minutit.

Väga tempokas rünnak Kanadalt - kaks pealeviset suudetakse soomlaste poolt ära tõrjuda. Soome peab aga nüüd kaks minutit vähemuses vastu pidama.

Taas üks superšanss Soomele, aga ei suudeta neid ära kasutada!

Mäng on Soome ja Kanada vahel päris võrdne, kuid pealevisked on tihtipeale väravavahtide jaoks lihtsad saagid. Rootsi on aga endiselt sakslaste vastu 0:2 kaotusseisus.

Ülekaalus soomlased teevad kohe ka hea rünnaku, ent litter lõpetab siiski vastaste väravavahi käes.

Kanada mees Brandon Kozun rammib ühe soomlase nägupidi vastu poorti ning saab teenitult kaks minutit pingil istuda.

Kanada väravavaht Scrivens saab kokkupõrkes soomlasega päris korralikult raputada ning mäng seisab. Vahepeal on litter jääle pandud ka Rootsi - Saksamaa teisel kolmandikul.

Kanada on pressi peale pannud ning keerab kruvi mõnuga. Koskinenilt veel üks suurepärane tõrje.

Taas väga ohtlik võimalus Soome värava all, ent lahtise litri lükkavad põhjanaabrid napilt puhtaks - väravavaht oli juba olukorrast väljas.

Kanada alustab ülekaalu lõppemise järel väga ohtliku pealeviskega, ent väravavaht Koskinen püüab hästi.

Soome ja Kanada on teist kolmandikku alustanud!

Rootsi ja Saksamaa mängus on samuti avakolmandik lõppenud. Saksamaa kaks, Rootsi null!

Soome - Kanada mängus on avakolmandik lõppenud! Väravaid ei visatud, aga Kanada saab mõnikümmend sekundit veel järgmise kolmandiku alguses ülekaalus mängida.

Soomlased ei suuda aga ülekaalu ära kasutada ning võtavad selle ajal hoopis ise endale kaks minutit. Mäng jätkub neli nelja vastu.

Esimese tabamuse saab enda nimele Christian Ehrhoff, teise Marcel Noebels. Väravata vahel oli vaid 29 sekundit!

Saksamaa viskab kiirelt kaks väravat! Sakslased üllatavad Rootsit!

Soomlastel taas suurepärane šanss ning kanadalased võtavad selle veaga maha. Kaks minutit taas Kanadale.

Mõlemas kohtumises on endiselt skoor avamata. Soomlastel oli just suurepärane võimalus, kuid Kanada väravavaht oli tasemel.

Soome hooldemees sai litriga päris valusalt vastu pead ning teda tuli tükk aega tohterdada, pea oli päris verine.

Soome saab kasutada mängu esimese arvulise ülekaalu.

Mängud on alanud!

Kihlveokontorite järgi on Rootsi oma paaris selgeks soosikuks, ent Kanada ja Soome mängus on seisud päris võrdsed - kanadalastele pakutakse õhkõrna favoriidiseisu.

Nõnda - suur hoki on algamas! Ühel ajal toimub kahes hallis kaks veerandfinaali - Soome kohtub Kanadaga, Rootsi Saksamaaga.