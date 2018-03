Björgen paljastas Pyeongchangi olümpia salarelva

Pyeongchangi olümpiamängudel läbi aegade parimaks talisportlaseks tõusnud Marit Björgen avalikustas, et tema edu taga oli suur osa ka dopingusüüdistuse tõttu Lõuna-Korea võistluselt kõrvale jäänud Therese Johaugil.

Nimelt olid kaasmaalased omavahel enne mängude algust pikalt analüüsinud rada ning arutanud, kus oleks Björgenil parim žanss vastastest mööduda, avalikustas suusataja Norra meediale.

"Rääkisin temaga päev enne võistlust. Pole kedagi teist, keda ma armastaks niivõrd palju kui Maritit," tunnistas 37-aastane norrakas, et oli väga kurb, kui selgus, et tema sõbranna ja konkurent mängudele ei pääse. "Ta on jaganud mulle näpunäiteid ja õpetanud mulle nii palju. Ta on fantastiline suusataja!"