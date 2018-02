Björgen Norra suusatajate kahtlastest verenäitudest: minu südametunnistus on puhas

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen ütles nädalavahetusel puhkenud verenäitude skandaali kohta, et tema südametunnistus on puhas.

Pühapäeval avalikustasid neli väljaannet, et iga kolmas eelmise kümnendi murdmaasuusatamise tiitlivõistluste medal on võidetud kahtlase verenäiduga sportlaste poolt. Nimetatud väljaannete käsutuses on andmebaas, kus on enam kui 2000 sportlase 10000 veretesti tulemused aastatest 2001-2010. Norralastel on ebanormaalsed verenäidud olnud 16 medalivõitjal.

Kui VG küsis Björgenilt kommentaari, vastas kuuekordne olümpiavõitja: "Kui meedia kirjutab sellistest asjadest vahetult tähtsate startide eel, pole see meile hea, kuid mida me saame teha. Parem on selliste süüdistuste peale energiat mitte kulutada. Meil pole midagi varjata, kogu meie tegevus on avalik."

"Ma pole neid dokumente täies mahus näinud. Saan vastata vaid enda eest, et minu südametunnistus on puhas," lisas 37-aastane norralanna.