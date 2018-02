Björgen: Kalla võitis kulla tänu Therese Johaugile

Norra murdmaasuusataja Marit Björgen ütles pärast Pyeongchangi olümpia 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõitu, et rootslanna Charlotte Kalla võitis täna esikoha suuresti tänu Therese Johaugile.

Kui Rootsi ajaleht Expressen küsis võistluse järel Björgenilt, kui suurt kasu võis Kalla saada suvistest ühistreeningutest koos tema ja Johaugiga, vastas hõbeda võitnud Björgen: "Kindlasti oli see kasulik. Lõppude lõpuks on ju selge, et Kalla sai meilt olulisi näpunäiteid. See kajastub ka tema tulemustes."

Ajakirjanike täpsustavale küsimusele, millistest näpunäidetest on jutt, vastas Björgen: "Seoses treeningutega. Kuidas asju õigesti teha."

30-aastane Kalla on ka ise varem tunnistanud, et Johaugi ja Björgeniga treenides muutus ta oluliselt targemaks. Johaug kannab hetkel teatavasti dopingu kasutamise eest võistluskeeldu.

Kolmanda olümpiakulla võitnud Kallale ja Björgenile järgnes täna soomlaste medaliarve avanud Krista Pärmäkoski.