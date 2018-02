Björgen ja Klaebo saavad kodulinnas omanimelise tänava

Pyeongchangi olümpiamängude edukaim sportlane, Norra murdmaasuusataja Marit Björgen saab kodulinnas omanimelise tänava. Sama au võib osaks saada ka Johannes Hösflot Klaebole.

Midtre Gauldali linnapea Sivert Moen ütles, et olümpial viis medalit võitnud Björgenit tunnustatakse omanimelise tänavaga, kuid hetkel on veel lahtine, milline tänav hakkab norralanna nime kandma.

"Ta (Björgen) on siin tõeline legend. Kõik teavad ja austavad teda. Paljud inimesed tahavad, et teda sel viisil tänataks," sõnas Moen Dagbladetile. Linnapea sõnul saab Björgen konkreetse tänava ise välja valida.

Moen lisas, et omanimelise tänava võib saada ka Lõuna-Korea talimängudelt kolm kulda võitnud Klaebo. "Ka Hösflot on meie nimekirjas, sest osa tema perest on siit pärit."

37-aastane Björgen, kes on üles kasvanud Rognese külast, tõusis Pyeongchangis võidetud kahe kulla, ühe hõbeda ja kahe pronksmedaliga kõigi aegade edukaimaks taliolümplaseks. Tema auhinnakollektsioonis on nüüd 15 olümpiamedalit – kaheksa kulda, neli hõbedat ja kolm pronksi.