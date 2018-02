Belgia skeletonisõitja keeldus Venemaal võistlemast ja saab sealsetelt sportlastelt ähvardusi: "Kuna homoseksuaalsus on nagu vähk, siis sa oled haige!"

Eile naiste skeletonisõidus 14. kohale tulnud belglanna Kim Meylemans on Venemaa sportlastega nii lootusetult tülli läinud, et viimased on teda lausa ähvardama asunud.

Tüli on mitmetasandiline. Esiteks astus Meylemans kardinaalseid samme võitluses Venemaa dopinguprobleemidega, kui teatas, et ta keeldub kategooriliselt Venemaal toimuvatel jõuproovidel osa võtmast.

Kuna 21-aastane belglanna on avalikult välja öelnud, et on gei, siis mindi vastutasuks isiklikuks. "Mind on ähvardatud. Öeldi, et väga hea, et sa Venemaale ei tule, kuna homoseksuaalsus on nagu vähk ja sa oled haige," sõnas ta kodumaa väljaandele Het Belang van Limburg.

Venemaa geiõigused ja nende piiramine olid teemaks ka enne 2014. aastal toimunud Sotši olümpiamänge ja tõi endaga kaasa kõva protestilaine üle kogu maailma. "Te teate, et ma olen selle riigi suur fänn," ütles Meylemans irooniliselt. "Kui seal toimuks järgmisel aastal MM, siis ma ei läheks sinna."