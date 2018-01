Asi selge: spordikohtusse pöördunud venelased PyeongChangi olümpiale ei pääse

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) teatas, et arutab 42 kohtusse pöördunud Venemaa talisportlase juhtumit kahe nädala pärast ning teeb otsuse teatavaks hiljemalt 31. jaanuaril, mil PyeongChangi olümpiani jääb vaid üheksa päeva.

See tähendab, et kui ei juhtu imet, peavad kõik need sportlased, kellele rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on riiklikus dopinguprogrammis osalemise tõttu määranud eluaegse olümpiakeelu, kindlasti Lõuna-Koreas toimuvast suurvõistlustest suu puhtaks pühkima, sest mängudele kvalifitseerumine lõpeb 28. jaanuaril.

Ainsa ROK-ilt karistuse saanud Venemaa sportlasena pole kohtusse pöördunud 2014. aasta Sotši olümpial neljabobi koosseisus neljandale kohale tulnud Maksim Belugin.

ROK-i nn Oswaldi komisjon, mida juhtis täitevkomitee liige Denis Oswald, võttis teravamalt luubi alla 46 sportlase juhtumid ning karistas neist eluaegse olümpiakeelu ja Sotši mängudest diskvalifitseerimisega 43. Kolm sportlast - iluuisutaja Adelina Sotnikova, jäähokimängija Anna Šohhina ja kiiruisutaja Denis Juskov vabastati süüst.

"CAS-i arbitraaži protseduuridega on iga sportlase puhul algust tehtud. Neid vaadeldakse ühiselt ning ühine istung leiab aset nädalal, mis algab 22. jaanuariga," seisis CAS-i pressiteates. "Praegu tundub, et CAS avaldab lõpliku otsuse iga juhtumi kohta 31. jaanuaril või enne seda."