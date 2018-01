Arusaamatutel põhjustel PyeongChangist eemale tõrjutud kuuekordne olümpiavõitja on ahastuses

Kuuekordne lühirajauisutamise olümpiavõitja Viktor Ahn peab PyeongChangi olümpiamänge kõrvalt vaatama. Venemaa koondislane jäeti olümpialt eemale nagu paljud teised Venemaa atleedid, kuid Ahn ei tea seejuures täpset põhjust, miks teda starti ei lubata.

Venemaa spordiametnikud rääkisid uudisteagentuurile AP, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee keeldus Ahni olümpiale lubamast. Tõenäoliselt on põhjuseks Venemaa varasemad dopingupatud, mille tõttu ei saa Venemaa PyeongChangis võistelda ka iseseisva koondisena.

“See on ennekuulmatu, et ei ole ühtegi konkreetset põhjust, miks mind olümpialt eemale jäetakse. Niimoodi vaadatakse mind aina enam sportlasena, kes on tarvitanud dopingut,“ kirjutas Ahn avalikus kirjas ROK-i presidendile Thomas Bachile.

“Lõuna-Koreas olümpiamängudel võistlemine oleks olnud minu karjääris eriline mitmel põhjusel. Loodetavasti annab Rahvusvahline Olümpiakomitee mulle võimaluse kaitsta enda au ja väärikust,“ lisas Ahn, kes võitis 2006. aasta Torino olümpial kolm kuldmedalit oma sünnimaa Lõuna-Korea eest võisteldes. Ülejäänud kolm kuldmedalit võitis ta 2014. aastal Sotšis juba Venemaa värvides.

Venemaalt sõidab PyeongChangi olümpiale 169 sportlast, kuid lisaks Ahnile ei andnud ROK stardiluba ka näiteks suusatajale Sergei Ustjugovile ja laskesuusatajale Anton Šipulinile. Sarnaselt Ahnile ei ole ka nimetatud mehed andnud positiivset dopinguproovi ja ka nende puhul ei põhjendanud ROK, miks neid starti ei lubata.