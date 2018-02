ARMUNELINURK OLÜMPIAL | Võrgutavate kavadega silma paistev USA jäätantsupaar läks eraelus lahku ning leidis uued elukaaslased teisest jäätantsupaarist

Olümpiamängudel on iluuisuprogramm hooga käima läinud ning võistkonnavõistluse järel on nüüdseks kord jõudnud paarissõidu kätte. Nii on olümpial tehtud ka ülevaade, kuidas saavad koos uisutavad mehed ja naised omavahel läbi eraelus. Nii hekseldati läbi lisaks paarissõitjatele ka jäätantsijad ja jõuti omapärase looni.

Olümpiamängudele on seekord jõudnud USA jäätantsupaar Madison Hubbell ja Zach Donohue, kes on varasaemalt elanud ka kuus aastat koos, kuid nüüdseks on eraelus lahku mindud. Jääl võetakse poognaid aga endiselt koos. Jaanuaris toimunud USA meistrivõistlustel näidati suurepärast esitust ning hiljem kirjutas USA Today, et tegemist oli nii võrgutava esitusega, et hallis hakkas praktiliselt jää sulama.

USA meediale oma lugu rääkides tunnistasid mõlemad, et omal ajal kokku saades ei kannatanud kumbki teineteist. Treenerid nägid neis aga potentsiaali ning nii tuli hakata neil koos võistlema. Hiljem pandi ka leivad ühte kappi. Kuus aastat hiljem läks eraeluliselt kumbki oma teed, kuid just nüüd on jõutud oma sportlaskarjääri tipp-punkti.

“Me austame ja armastame teineteist. Me ei pea elama igapäevaselt koos, et kõike seda hiljem jääl näidata,“ sõnas Donohue.

Nüüdseks on mõlemad leidnud endale uued elukaaslased ning loomulikult on nad leitud jäätantsijate seast. Hubbelli elukaaslaseks on hispaanlane Adria Diaz ja Donahue elukaaslaseks omakorda Diaze partner Olivia Smart. Kõige tipuks elab kogu nelik Montrealis ning treenib igapäevaselt sama katuse all samade juhendajatega.

Pyeongchanis esindab Hispaaniat duo Sara Hurtado ja Kirill Khaliavin. Hurtado on omakorda Diaze eelmine partner, kellega tema teed läksid lahku 2015. aastal.