Alusalu prantslasest treener: Saskia areneb pidevalt. Tulevikuks on varu veel küllalt

Eesti edukaim kiiruisutaja Saskia Alusalu pühkis kodumaa tolmu jalgelt juba 17-aastaselt, et treenima minna. Seejärel on teda abistanud välismaised treenerid. Teist aastat koordineerib Alusalu tegemisi prantslane Tristan Loy. Omal ajal 10 000 m distantsil Prantsusmaa rekordiomanikuks tulnud ja rulluisutamises tunnisõidu maailmarekordi välja sõitnud Loy näeb, et tulevikus võib eestlane regulaarselt heidelda kõrgete kohtade eest.

Peale Alusalu jõudis Loy hoolealustest olümpiale veel lätlane Haralds Silovs, kes üllatas 1500 m distantsil neljanda kohaga. Veidike aitab ta Lõuna-Koreas ka Marten Liivi, kuid põhitöö käib Silovsi ja 2015. aasta MM-il ühisstardiga sõidus kümnenda koha välja uisutanud Alusaluga. Eestlane tuleb olümpiajääle 24. veebruaril ühisstardiga sõidus.

Tristan Loy, räägi veidike lähemalt, kuidas algas sinu koostöö Alusaluga.

Kohtusime Inzellis esimest korda, kui ta oli 17-aastane. Tegime hooajal 2011/12 ka koostööd. Ta oli juba toona sihikindel. Taas kohtusime kaks aastat tagasi. Ta otsis parasjagu treenerit. Otsusasime taas koostööd teha ja seadsime eesmärgiks olümpiale jõuda.