Allikas: ROK-i president külastab pärast olümpiat Põhja-Koread

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach on allikate sõnul pärast Pyeongchangi talimänge plaani võtnud Põhja-Korea külastamise.

Sellise teate väljastas uudisteagentuur Reuters, kes tugineb ühele olümpialiikumisele lähedal seisvale allikale. Allikas lisas, et reis range režiimiga riiki toimub "millalgi pärast taliolümpiat", kuid ei täpsustanud, mis eesmärgil see ette saab võetud.

Põhja- ja Lõuna-Korea võistlevad käimasolevatel olümpiamängudel ühise lipu all ning on välja pannud ühise naiste jäähokitiimi. Kuigi kahe riigi suhted on endiselt kõike muud kui head, marssisid nende sportlased reedel ühes grupis avatseremoonial.

Avatseremooniast võttis osa Põhja-Korea nominaalne riigipea Kim Yong-nam, olümpiat külastas ka diktaatori Kim Jong-uni noorem õde Kim Yo-jong.

Taliolümpiamängud lõppevad 25. veebruaril.