Aeg on jalad kõhu alt välja ajada! Raha toodab spordis tulemust, eestlaste medalid ootavad korjamist

Eestlased vaatasid teist taliolümpiat järjest, kuidas me naabrid medaleid nopivad. Lätlased on keskendunud jäärennist alla kihutamisele ja teevad seda maailma tipptasemel. Oma valikud tuleks meilgi teha. Küsimus on raha õigesse kohta suunamises, sest nagu lõppenud olümpia näitas, aitab rahaline panus tulemusi saavutada isegi talispordikauges Suurbritannias.

Suurbritanniaga võrdseid rahalisi võimalusi ei õnnestu siinmail kunagi kokku lüüa, kuid meil on brittide ees siiski üks eelis. Kui Suurbritannias üritatakse raha ja seeläbi teaduse toel maale uusi alasid tuua ja medaliriikide sekka pääseda, siis Eestis on nii mõnelgi talialal vajalikud teadmised juba olemas. Vaja on lihtsalt senisest rohkem vahendeid, et neid teadmisi võimalikult hästi rakendada.

Pyeongchangi olümpiamängudeks valmistudes kulutasid kokku viis medalit võitnud britid võimsalt. Neilt sõitis olümpiale 58 sportlast (Eestil 22). Enne spordi suurpidu jagas Suurbritannia olümpiaspordi katusorganisatsioon atleetidele lausa 35 miljonit eurot ettevalmistusraha (näiteks EOK aastane eelarve on umbes viis korda väiksem). 2014. aasta Sotši mängudega võrreldes suurenes brittide toetus kaks korda. Kuna talisport ei ole seal just ülemäära populaarne, on neid süüdistatud raha raiskamises, kuid alaliitude esindajate sõnul on tegevusel ainult üks eesmärk: inspireerida riigi kodanikke.