44-aastasest Soome pronksivõitjast sai olümpiamängude rekordinaine

1973. aastal sündinud ründemängijast Väliläst sai sellega läbi aegade vanim hokimängija, kes olümpial medalile jõudnud.

Valila kuulus sealjuures Soome pronksisesse naiskonda ka 1998. aastal Nagano olümpial. Sealjuures lõpetas ta esialgu karjääri juba 2003. aastal, ent otsustas kümme aastat hiljem jääle naasta ning esindas Soome koondist ka Sotši olümpial.

At age 44, Riikka Valila (#FIN) becomes the oldest medallist in #IceHockey at the Winter #Olympics as the Finnish team claims #bronze in the women's competition #PyeongChang2018