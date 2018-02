22-aastane tšehhitar on olümpial enneolematu saavutuse lävel

22-aastane Tšehhi talisportlane Ester Ledecka on saamas esimeseks sportlaseks, kes võistleb ühel olümpial nii mäesuusatamises kui lumelauaspordis. Sealjuures ei ole tegu olümpiaturisti, vaid kullasoosikuga.

Ledecka on lumelauas paralleelsuurslaalomis kihlveokontorite silmis kullafavoriit number üks. Suuskadel ta nii hea ei ole, kuid suurslaalomis jõudis tšehhitar kenasti 30 parema sekka, mis on väga hea näitaja. Eelmisel talvel osales Ledecka mõlemal alal MM-il, võites lumelaual ühe kulla ja hõbeda ning tulles 30 sekka kiirlaskumises, alpi kahevõistluses ja ülisuurslaalomis.

"Kui ta mängiks näiteks golfi ja tennist samal tasemel nagu ta suusatab ja lauatab, oleks ta USA-s tõeliselt kuulus nimi," sõnas New York Timesile Ledecka lumelauatreener, endine USA olümplane Justin Reiter.

Kahe ala korraga tipptasemel harrastamine on Ledecka jaoks logistiline ja füüsiline katsumus. Mõistagi ei saa ta kaasa teha mõlema ala MK-sarja kõiki võistlusi, seega tuleb graafikut hästi planeerida. Treeninguid viib ta enamasti läbi kolmenädalaste tsüklitena: kolm nädalat suuska, kolm nädalat lauda ja nii edasi.

"Ta on alavahetuse tõttu alati vaimselt värske, kuid suurim probleem on see, et ta on tihtipeale päris väsinud, mis võib suuskadel vigadeni viia," tõdes Ledeckat suuskadel aitav kaasmaalane Ondrej Bank. "Seetõttu on see ohtlik."

Pyeongchangis on Ledecka üles antud mäesuusatamises suurslaalomis, kiirlaskumises, ülisuurslaalomis ja alpi kahevõistluses. Viimane neist leiab aset 23. veebruaril, 22. ja 24. veebruaril kavatseb Ledecka aga tulla starti oma põhialal, lumelaua paralleelsuurslaalomis.