Viirusehirm, golfi mõju ja sportlaste ebavõrdne seis

Noroviiruse leviku takistamiseks peavad ajakirjanikud enne sportlastega kohtumist käsi pesema.

Edasise arutelu käigus jõuti järeldusele, et kätlemise võiks pigem ära jätta. Äärmisel juhul võiks sõrmenukke kokku lüüa, aga niisama lehvitamisest aitab ka küll. Eks ta õige ole. Ei maksa panna sportlase nelja aasta pikkust tööd löögi alla.

Ent Pyeongchangis levib noroviirus. Ametlikult on kinnitatud 128 haigestumisjuhtu, sportlasi tõbiste hulgas õnneks veel pole. Peamiselt on viirus rünnanud vabatahtlikke abilisi, kes kannavad nüüd nakkuse takistamiseks röövlimaske.

Noroviirust tuntakse ka talvise oksendamistõvena, mis võtab ka kõhu lahti. Haigus kestab paar päeva, kuid tegutseb jõuliselt ja röövib hulga energiat. Ravi ega vaktsiini noroviirusel pole, niisiis on ta inimesest vägevam.

***

Murdmaasuusatajad panevad pisut pahaks, et Pyeongchangi rajad on lihtsamad, kui esialgu lubati. Võistluste tehniline delegaat soomlane Jussi Prykäri selgitas, et kuna 80% radasid kulgeb künklikul golfiväljakul, tuli teha kompromisse. Suusatajad ei tohi sõita üle mõne koha ja kindlasti mitte üle griinide, kus veeretatakse palli ja mille kallist muru ei tohi ohtu seada.

Prykäri sõnul on rajad siiski piisavalt rasked: kõrguste vahe 57 ja pikim tõus 35 meetrit. Võrdluseks: Otepää trassil on need näitajad 60 ja 57.

***

Soome hokikoondis oli õhku täis ja ilkus sotsiaalmeedias Rootsi kolleegide kallal: „Rootslased lendavad olümpiale, põlved suus, meie sirutame jalgu.” Nimelt olevat soomlased istunud Pyeongchangi lennates uhkelt äriklassis, nende kallid naabrid aga tavareisijatena, jalad konksus.

Paraku oli jutt vale, soomlased viskasid nalja, kuid kasutasid ise samuti odavamat turistiklassi. Võib arvata, et Rootsi teeb neile millalgi tagasi, näiteks siis, kui hokikullaga koju naaseb.

***

Olümpiamängude suursponsor Samsung kingib igale sportlasele uue mobiiltelefoni. Õigemini peaaegu igale.

Mobiilindust arvestades on kõige nukramas seisus põhjakorealased. Aga nemad telefoni ei saa, nagu ka Iraani sportlased. Põhjus: neile kahele riigile kehtestatud ÜRO sanktsioonid keelavad luksuskaupade tarnimise. Ja ligi 1000 eurot maksev telefon on ÜRO mõistes luksuskaup, nii kurb kui see ka poleks.