OLÜMPIAPÄEVIK | Pinge on olümpial maksimaalselt laes! Teist päeva järjest Kim Jong-un'i vastuolulise õega ühel areenil?

Pyeongchangi olümpiamängude alguses on palju tööd ka poliitikaajakirjanikel. Üheks kuumemaks uudiseks on viimastel päevadel olnud Põhja-Korea liidri Kim Jong-un'i õe Kim Yo-jong'i viibimine Lõuna-Koreas. Reedel külastas Kim Yo-jong olümpiamängude avamist.

Täna on kõik pilgud pööratud aga juba jäähokiareenile, kus alagrupimängus lähevad vastamisi Korea ühendnaiskond ja Šveits. Tegemist on tõelise publikumagnetiga ning ajakirjanike tribüünile koguneti juba eelneva mängu ehk Rootsi – Jaapani ajal, kuna kehtib seadus, kes ees see mees. Hiljem kohale saabujad ei pruugi lihtsalt enam areenile mahtuda.

Maksimaalset täitumist on oodata ka ülejäänud tribüünidele. Naiste hoki puhul ei ole tegemist igapäevase nähtusega. Areenile on kokku oodata 6000 pealtvaatajat. Hokiareeni ümber käib tunglemine juba kaks tundi enne mängu algust ning inimesed lehvitavad valget lippu, millel on kujutatud Korea poolsaart. Võimuorganite konsentratsioon on samuti tavapärasest tunduvalt kõrgem.

Kõige rohkem on ajakirjanike seas USA suleseppi, kellele pakub Korea ühendnaiskond suurt huvi. Viimastel taob adrenaliin juba enne mängu algust kõrvust välja. Ameeriklaste andmetel on olemas võimalus, et Kim Yo-jong tuleb täna ka hokit vaatama. Kui selline asi peaks juhtuma, siis satuks siinkirjutaja juba teist päeva järjest kurikuulsa Põhja-Korea riigijuhi õega ühele areenile.

Loomulikult on kõik huvitatud, kuidas Korea ühendnaiskond hakkama saab. Põhja- ja Lõuna-Korea sportlaste ühte võistkonda kuulumine on tegelikult midagi erakordset. Nagu üks vabatahtlik Delfile palvel selgitas, siis näiteks tavaolukorras on kahe riigi inimestel omavahel suhtlemine rangelt keelatud. Kui peaks juhtuma, et Lõuna-Korea kodanik satub kusagil (täpselt ei teagi, mis põhjusel ja kus?) mõne Põhja-Korea kodanikuga vestlema ja keegi saab sellest teada, siis ootab tõenäoliselt edasi tee vangikongi. Vastavalt seadustele on Lõuna-Korea kodaniku suhtlemine Põhja-Korea elanikuga riigile suur julgeolukurisk.