OLÜMPIAPÄEVIK | Norra tegigi ära - taliolümpiamängude kõigi aegade medalirekord on käes

Norra seadis Pyeongchangi taliolümpiamängude eel eesmärgiks võita vähemalt 30 medalit ning see tähendas, et sihtima tuldi riigi kõigi aegade kõige edukamat taliolümpiat. Seni oli Norra parimal juhul võitnud 26 medalit. Säärase numbrini jõuti neli aastat tagasi Sotšis ning 1994. aastal Lillehammeris.

26 medalit oli seekord norralastel koos juba nädal enne mängude lõppu. Nii seati 30 medali püüdmise asemel eesmärgiks kõigi aegade medalirekord, mis kuulub 2002. aasta Salt Lake City mängudest USA-le. Ameeriklased noppisid toona koguni 37 autasu.

Kaks päeva enne olümpiamängude lõppu on norralastel nüüd ka see eesmärk koos. Kokku on nüüdseks võidetud 37 medalit ning neist viimase võttis laskesuusatamise teatemeeskond. Kaela saadi küll hõbemedalid, kuid rekord on ikkagi rekord.

Nüüd on juba kõlanud, et norralaste sihiks on võita Pyeongchangist 40 medalit. Plaan ei ole üldsegi utoopiline, kuna ees seisavad näiteks veel murdmaasuusatamises naiste 30 ja meeste 50 km klassikasõidud.