OLÜMPIAPÄEVIK | Norra koondis liigub Pyeongchangis ajaloolise rekordi suunas

Naiste 10 km vabatehnikasõidus tõi Norrale kuldmedali Ragnhild Haga, kelle jaoks see oli elu esimene olümpiamedal. Foto: Matthias Schrader, AP

Norra on läbi kümnendite olnud suur talispordiriik ning taliolümpiamängude kõigi aegade medalitabelis hoitakse USA ees esikohta. Käimasolevad Pyeongchangi mängud on alanud norralaste jaoks samuti edukalt ning õhku on tõusnud võimalus, et just Lõuna-Koreas toimuvad Norra koondise jaoks medalite koguarvult läbi aegade kõige edukamad taliolümpiamängud.