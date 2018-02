OLÜMPIAPÄEVIK | Mida peavad bussis minu silmad nägema ja kõrvad kuulma?

Ajakirjanike transportimiseks mõeldud buss Pyeongchangis. Siinsel puuduvad särava lae kõrval küll väikesed diskokuulid, kuid WC-paberi rullid on lae all siiski olemas.

Ajakirjanikele mõeldud bussid on Pyeongchangis vaatamisväärsus omaette. Võib olla on samaugused ka tavaliiklemiseks mõeldud bussid, kuid neid ei ole õnnestunud seni oma silmaga veel kaeda.

Seetõttu tagasi ajakirjanike transportimiseks mõeldud sõiduvahendite juurde. Väljast näevad bussid välja nagu ikka, kuid sisse astudes on vaatepilt võrreldes Euroopaga hoopis teistsugune.

Esimese asjana tõmbab pilke bussi lagi. Kui midagi väga värviliselt särab, siis jääb see ikka silma. Ja Pyeongchangi olümpiamängudel liikuvate busside lagi särab. Seal põlevad mitmed värvilised tuled ja nii bussi esiosast kuni lõppu välja. Et sära oleks ikka piisavalt, siis on lisaks tuledele lakke riputatud ka väikesed diskokuulid. Nii tuleb enamasti ikka kummardada, et peaga neid kuule mitte lüüa.

Et asi ikka maksimaalne oleks, siis on lae all ka umbes kümmekond WC-paberi rulli, kust saab endale soovi korral paberit kaasa haarata.

Sära ei ole aga ainus asi, mis bussis tähelepanu tõmbab. Sõidukite esiosas on püsti pandud suured telekad. Tõenäoliselt on need suuremad, kui Eesti inimestel kodus olevad. Loomulikult saab sealt vaadata erinevaid saateid. Kord näidatakse sealt kohalikku krimisarja, seejärel aga loodussaadet ning loomulikult jooksevad pidevalt uudised. Kui päev enne olümpiamängude avatseremooniat korraldas Lõuna-Korea kuri naaber Põhja-Korea suure sõjaväeparaadi, siis näidati umbes kümne minuti jagu seda ka bussiga sõitvatele ajakirjanikele.

Saated ja uudised on ju toredad, kuid kokkuvõttes on see mõeldud ainult Lõuna-Korea elanikele. Nimelt ei lase kohalikud end häirida, et kõik saated on kohalikus keeles ja ühtegi subtiitrit ei vaevuta saadetele juurde panema. Seega on lihtsalt huvitav jälgida liikuvat pilti, mille taustaks kõlab valdava osa jaoks arusaamatu keel.

***

Korealased on kõvad prügisorteerijad. Prügi tuleb sorteerida igal pool. Alustame näiteks ajakirjanikele mõeldud elupaikadest. Köögis on püsti pandud kolm erinevat prügikasti. Ühte lähevad purgid, teise pudelid ja kolmandasse paber.

Kuhu peaks minema aga pakendid, toidujäätmed ja muu prügi. Selle jaoks on kõigil oma toas väike prügikast. Või jäi kööki üks prügikast lihtsalt toomata?

Samasugune sorteerimine käib ka sööklas, kus kandikut tagasi viies tuleb kõik sellel olev ära jagada nelja-viie prügikasti vahel.

***

Kindlasti on Tallinna elanikud näinud mitmelgi juhul linna peal jalutamas Aasiast pärit turiste, kes kannavad näo ees marlimaske. Vaatepilt on Lõuna-Koreas üsna samasugune. Tänava peal liigub ikka inimesi, kes on enda kaitseks maski näo ette tõmmanud.

Võitlust erinevate bakterite ja viiruste vastu võetaksegi siin ääretult tõsiselt. Nii pihustatakse sööma minnes alati ajakirjanike käed desinfitseerimisvahendiga üle, et vältida kõike, mida vältima peab.