OLÜMPIAPÄEVIK | Ala, millest Eestis ei teata midagi, kuid Lõuna-Koreas hullutakse

Eestlaste jaoks toimub talisport reeglina ikka lumel. Nii mitmeski riigis on kõige tähtsam aga jääl toimuv. Kui Pyeongchangi olümpiamängudel ulgus kahevõistluse hüpete ja suusasõidu ajal tuul ning areenile olid eksinud ka mõned pealtvaatajad, siis lühirajauisutamise saalis käis möll täie raha eest.

Pyeongchangis ringi liikudes tundub, et kohalikele läheb kogu olümpiaprogrammis korda ainult üks ala. Loomulikult oli neil omal ajal suurem huvi ka iluuisutamise vastu, kui suuri tegusid tegi 2010. aasta Vancouveri olümpiavõitja Yuna Kim, kuid nüüd jälgivad kõik ühtsena lühirajauisutamist.

Kui lühirajauisutamise areenil antakse stardipauk, siis on tänavatel sisuliselt kõikidel vabatahtlikel nutitelefonid lahti ja vaadatakse jäägitult otsepilti. Samamoodi on kõik ekraanide ette naelutatud erinevates kontrollpunktides, kus on üles seatud telekad.

Lõuna-Korea elanike huvi lühirajauisutamise vastu on igati mõistetav. Nimelt on just nemad sel alal olümpiaajaloo kõige edukam riik. Alates 1992. aasta Albertville'i mängudest kavas oleval spordialal oli enne Pyeongchangi mänge välja jagatud aastate jooksul kokku 48 medalikomplekti. Lõuna-Korea oli sealt noppinud 21 kuldmedalit ja kokku 42 poodiumikohta.

Pyeongchangi mängudel on Lõuna-Korea senisest viiest kuldmedalist võitnud kolm. Viimati saadi kuldne autasu kaela teisipäevases naiste 3000 m teatesõidus. Kui muidu võib tunduda, et Lõuna-Korea publik on tasane, siis uisuhallis antakse ikka häälele voli ja omadele elatakse tuliselt kaasa. Seejuures saab kiituse ja hõiske iga positiivne liigutus.

***

Kui Eesti jaoks on lühirajauisutamine küllaltki võõras, siis meie lõunanaabrid lätlased on ka sel jääl toimuval alal Lõuna-Koreas esindatud. Meeste konkurentsis löövad kaasa Roberto Pukitis ja Roberts Zvejnieks. Mõlemad mehed jõudsid olümpial 1000 m distantsil veerandfinaali, kuid seal tuli neil sein ette.

Pukitisel on seejuures tänavustelt Euroopa meistrivõistlustelt ette näidata 1000 m distantsi pronksmedal. Pyeongchangi olümpial kiiruisutamise 1500 m distantsil neljanda kohaga üllatanud lätlane Haralds Silovs võitis aastatel 2008 kuni 2011 lühirajauisutamise Euroopa meistrivõistlustelt viis kuldmedalit ja üldse kokku üheksa medalit.