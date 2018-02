OLÜMPIAPÄEVIK | Aasia kohal murepilved puuduvad, küll aga muretsetakse juba 2024. aasta Pariisi olümpia pärast

Pyeongchangi olümpiamänge külastavad ajakirjanikud on reeglina mängude korraldusega rahul. Tänapäeva suurürituste puhul räägitakse alati ka turvalisusest ning Lõuna-Koreas on ka sellega asjad korras.

Kui rääkida teiste riikide kollegidega varasematest mängudest, siis nende sõnul oli turvalisuse osas kõige rohkem küsimusi 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial. Väiksemaid asju seal ikka juhtus, kuid automaatidega sõdurid tänavanurkadel hoidsid asjad reeglina ikka oma kontrolli all.

Turvalisusest rääkides kiidetakse aga kõige rohkem 2014. aasta Sotši ning 2008. aasta Pekingi mänge. Mõlemal juhul oli turvalisus nii paigas, et naljatamisi öeldes ei lennanud seal ka kärbes ilma loata.

Järgnevate olümpiamängude poole kiigates tõdetakse, et 2020. aasta Tokyo suvemängudel ning 2022. aasta Pekingi talimängudel on turvalisusega tõenäoliselt samuti kõik korras. Seejärel jõuab kord 2024. aasta Pariisi suvemängude kätte ning sinna poole vaadates tõdetakse reeglina, et just selles Euroopa suurlinnas tuleb hakata turvalisuse tagamisega kõvasti vaeva nägema.

Seega on viimastel aastatel Pariisis aset leidnud terrorirünnakud pannud inimesed tõsiselt mõtlema juba ka 2024. aasta olümpia peale.