DELFI PYEONGCHANGIS | Meeste teatesõit: küsimus on Eesti murdmaa elus või surmas

Kui Sotši olümpial poleks meie meeste teatenelik kümnendat kohta saanud, oleks Eesti vähegi arvestataval tasemel murdmaasuusatamine lõplikult hääbunud.

Ka Pyeongchangis on sama seis – tuled kümne sekka ja saad EOK-lt töötasu ja ettevalmistusraha, jääd ellu.

Põhjus, miks on olukord sedavõrd karm, peitub Eesti suusaliidus, kes ei taha, ei viitsi ega ole võimeline murdmaad arendama. Kevadel öeldakse, et laagriteks raha pole, võistlusteks samuti mitte. Mehed veel hingitsevad oma vahendite toel, naiste tippsuusatamine on aga kadunud.

Ehk siis suusajuhtide arvates on täiesti normaalne, kui sportlased harjutavad vaid Otepääl ja treeningute vahel jooksevad mööda ilma ringi ja otsivad toetajaid. Pisut päästab Team Haanja, ent Sotši teatenelik kulutas EOK-lt saadu suusatamisele ning noorel inimesel võiks ka pisut raha taskus olla, saati, kui tal on perekond.

Niisiis vaatame. Esmalt seda, kas Eesti murrab kümne sekka ja kui mitte, siis kuidas murdmaal edaspidi läheb.