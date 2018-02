OM-STUUDIO | Pavo Raudsepp: "Tartu Ülikoolis võib iga vend käia, olümpiale nii lihtsalt ei saa. Ülikoolis saad kraadi 3-5 aastaga kätte, olümpiaks pead 20 aastat vaeva nägema"

Delfi olümpiastuudios oli sedapuhku külas teravate väljaütlemiste poolest tuntud endine olümpiasportlane Pavo Raudsepp, kes ei hoidnud keelt hammaste taga ka Eesti murdmaasuusatamise minevikust ja olevikust rääkides.

Lisaks olümpiale ja spordile sai jaanuari lõpus Rahva Ühtsuse Erakonna esimeheks valitud Raudsepaga põgusalt räägitud ka poliitikast. "Endise Reformierakonna liikmena oli nii, et mingil hetkel hakkasid kogu erakonna junnid nii kõvaks minema, et ei saanud isegi juttu rääkida. Ma ütlesin, et oot-oot mehed, et kes teist siit olümpial on käinud?" põrutas Raudsepp, et ta ei karda ka poliitikas oma seisukohta välja öelda.

1999. aastal MK-etapil koos Meelis Aasmäega sprinditeates teise koha saanud Raudsepp leidis ka, et eelmise kümnendi suusatamise tippajani me enam tulevikus ei küündi: "Esiteks on lapsed nõrgemad, meil ei ole ka sellist talve. See on kallis spordiala ja pead pühenduma - kas sa täna 18-aastasena läheksid reede õhtul metsa suusatama ja kell kümme magama või hoopis Hollywoodi ööklubisse?"

Põnevaid teemasid ja tsitaate jagus 20-minutilisse saatesse muidugi veelgi. Nendele heida pilk peale juba ülalolevas videos. Head vaatamist!