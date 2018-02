OM-STUUDIO | Lätlase juhitaval „punamasinal" lasub kohustus rõõmustada Putinit ja tervet Venemaad

Delfi olümpiastuudio peateemaks oli alanud jäähokiturniir ning avamängus üllatuskaotuse saanud Venemaa koondise käekäik.

Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras nentis, et Olümpiasportlased Venemaalt nime kandval koondisel on õlgadele laotus tohutu vastutusekoorem. Jäähoki olümpiavõit on ametliku koondisena olümpialt eemale jäänud riigi jaoks ülioluline. Võit on kohustus.

President Vladimir Putini lemmikala edu eest vastutav huvitaval kombel hoopis Läti mees: Oleg Znarok, kelle lähim abiline on kaasmaalane Harris Vitolins. Stuudios arutlesimegi selle üle, millised on meie lõunanaabri juhitava „punamasina" võimalused olümpiaturniiril.