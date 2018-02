OM-STUUDIO | Kas jooksmine ongi suusarajal uus norm? Hüvasti, "Veerpalu klassikaline"?

Kas see, kuidas 21-aastane kleenuke norralane Johannes Høsflot Klæbo Pyeongchangi olümpiamängudel meeste sprindis teraval tõusunukil jooksusammuga kõik konkurendid mängeldes maha raputas, ongi uus norm? Olümpiastuudio külaline, CFC klubi suusatreener Riho Roosipõld kahtlustab, et see võib nii olla, kuid tõdeb, et see tehnika ei sobi sugugi kõigile.

Mida nõuab ja mida annab jooksmine suuskadel? Kas Eesti noored suusatajad ka juba seda tehnikat õpivad? Kas legendaarne "Veerpalu klassikaline" on aja ära elanud? Vaata stuudiointervjuud!