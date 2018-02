OM-STUUDIO | Kas Eesti võiks järgmisel olümpial curlingust medalit loota? Mida annab curlingumängijale doping?

Delfi olümpiastuudios võeti täna luubi alla curling ehk jääkeegel, kui seda ala aitas lähemalt tutvustada Eesti Curlingu Liidu peasekretär ja Eesti koondislane Harri Lill.

Tänase stuudiokülalisega sai räägitud ka käimasoleva olümpia curlinguturniirist ja selle ala üldseisust Eestis. Näiteks ei olnud tänavu kaugel see, et Eesti segapaar oleks Pyeongchangi olümpiale 8 parema võistkonna sekka pääsenud.

Mainimist väärib ka fakt, et meie segapaar Harri Lill ja Marie Turmann on sel hooajal suutnud tänavuse olümpia poolfinalistidest alistada koguni kolm. Seega ei saanud mööda vaadata küsimusest, kas 2022. aasta Pekingi taliolümpial võiksid eestlased loota üht medalit just curlingust?

Muidugi sai stuudios käsitletud ka Pyeongchangi olümpia esimest dopingujuhtumit, kui meldooniumi tarvitamisega jäi vahele Venemaa curlingukoondise liige Aleksandr Krušelnitski. Kas keelatud ained annavad curlingus tõesti vastase ees eelise või sobib pinge ja pulsi alandamiseks paremini hoopis törts Jägermeistrit?

Head vaatamist!