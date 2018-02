OM-STUUDIO | Kas Alusalu medal on homme tõesti reaalne? Kuhu võiks järgmisel olümpial tõusta Liiv?

Delfi TV tänases olümpiastuudios võtsime Marten Liivi tänase ja Saskia Alusalu homse sõidu valguses pulkadeks kiiruisutamise. Ala aitas stuudiokülalisena tutvustada kiiruisutamise treener ja 10 000 m distantsi Eesti rekordi omanik Mart Markus.

Alustuseks sai muidugi teemaks võetud Marten Liivi tänane supersõit, kus 21-aastane eestlane enda põhidistantsil 1000 m sõidus 18. koha välja võitles. Samuti arutati seda, miks on hollandlased kiiruisutamises sedavõrd edukad ja mis toob Pyeonchangis täismaja publikut just kiiruisutamise võistlustele.

Mööda ei saanud vaadata ka Saskia Alusalu homsest stardist. Kas siin-seal kostnud lootused medalist on tõesti reaalsed? Millist tulemust võiks eestlanna pidada õnnestumiseks? Kuhu tõusevad Liiv ja Alusalu järgmisel olümpial? Kas kahe kiiruisutaja olümpialkäik tähendab alale ka Eestis uut hingamist ja esiletõusu? Need ja mitmed muud põnevad küsimused saavad vastuse just seekordses Delfi olümpiastuudios.

Head vaatamist!