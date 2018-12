Viimase vooru võit viiks Margus Hundi ja Coltsi ajalooliste meeskondade sekka

Kui Coltsil õnnestub Titans alistada, siis tõuseksid nad NFL-i ajaloos alles kolmandaks meeskonnasks, kes suutnud sisuliselt lootusetust olukorrast välja rabeleda. Coltsi jaoks oli hooaja algus kohutav, kui esimesest kuuest matšist õnnestus neil võita ainult üks

Stampede Blue kirjutab, et 1-5 seisust on varasemalt suutnud play-off'i murda ainult kaks meeskonda. 1970. aastal sai sellega hakkama Cincinnati Bengals ning 2015. aastal Kansas City Chiefs.

Coltsil on praegu tabelis üheksa võitu ja kuus kaotust. Coltsi ümbersündi ja tänavuse hooaja edu analüüsides toob Stampede Blue välja ka Margus Hundi, kellel on väljaande sõnul olnud meeskonna edus suur ja kandev roll.

NFL-i mõlemas konverentsis jagatakse 16 meeskonna seas välja kuus play-off'i kohta, kusjuures kaks paremat meeskonda lähevad kohe edasi teise ringi. Kuuest kohast neli jagatakse konverentsisiseste divisjonide võitjatele, kaks ülejäänud kohta lähevad aga wild card'idena parimatele meeskondadele, kes oma divisjoni ei võitnud.