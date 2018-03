VIDEO | Uskumatu lugu: NFL-i on murdmas ühe käega mängija!

Griffin sündis väärarenguga, mistõttu ei arenenud tema vasaku käe sõrmed. Nelja-aastaselt üritas ta suure valu tõttu ise lihunikunoaga oma näppe ära lõigata, ent õnneks sattus ema talle peale ning järgmisel päeval pandi arsti juurde aeg, et käelaba amputeerida. Hoolimata sellest on Griffin suutnud saada väga heal tasemel sportlaseks, tehes koos oma kaksikvenna Shaquilliga kaasa nii kergejõustikus, pesapallis kui ameerika jalgpallis.

Linebacker'ina on Griffini rolliks väljakul vastaste rünnakute takistamine - täpsemalt öeldes on ta mõnes mõttes esimese kaitseliini varuvariandiks, tal tuleb peatada nii palliga jooksu pistnud ründajaid kui ka pikki sööte vahelt lõigata.

Ülikoolikarjääris suutis Griffin oma puudest üle olla ning on nüüd jõudnud NFL-i lävele. NFL Combine'il, kus mõõdetakse draftis osalevate mängijate füüsilisi omadusi, on ta seni esinenud suurepäraselt - 40 jardi sprindis sai ta näiteks kirja 4,38, mis tähistab selle positsiooni mängijate parimat tulemust viimase 15 aasta jooksul. Proteesi abil suutis ta 102-kilost kangi rinnalt suruda 20 korda.

The fastest LB at the #NFLCombine since 2003.

Using a prosthetic on his left arm, @Shaquemgriffin just put up 20 reps on the bench press! 💪#NFLCombine @UCF_Football

📺: @nflnetwork pic.twitter.com/fHS0b4Eb0s