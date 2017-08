VIDEO | Üle 200 kilo kaaluv Super Bowli võitja hakkas lõpuks dieeti pidama

2007. aastal NFL-i Super Bowli võitnud New York Giantsi koosseisu kuulunud mängujuht Jared Lorenzen avaldas Facebookis video, milles räägib avameelselt oma söömishäirest ja plaanitavast kaalulangetusest, lootes et ka teised ülekaalulised ameeriklased tema eeskuju järgivad.

2008. aastal, kui tema viimane klubi Indianapolis Colts Lorenzeni vabaks lasi, olid mehe mõõtmed 193 cm ja 129 kilo. Pärast seda polnud ta kaalule astunud kaheksa aastat ning kui ta seda eelmisel aastal lõpuks tegi, näitas tabloo 228 kg.

Endine sportlane on otsustanud oma elu tervislikumaks muuta ning sellest dokumentaalsarja teha. Tema edusammudega saab end kursis olla projekti "The Jared Lorenzen Project" vahendusel, mille uusimaid osi leiab fondi Now Lets Get Fit Foundation veebilehelt Nowletsgetfit.com, kuhu ilmuvad ka treening- ja toitumisproragmmid kõigile neile, kes soovivad 36-aastase Lorenzeni teekonna kaasa teha.

"Praegu ei oleks see väga paljudele inimestele šokeeriv, kui ma homme enam ei ärkaks. Näete, kui suur ma olen? Pagan!" ütles Lorenzen projekti Facebooki kanalil avaldatud videos.

Ta pole endale seadnud kindlat kaalueesmärki, vaid tahab, et teda lõpuks ometi tõsiselt võetakse, eriti laste poolt. "Kui ma suudan panna inimesed oma eeskuju järgima, olen oma eesmärgi täitnud," lisas ta.

2007. aasta Giantsisse Eli Manningu varumeheks toodud Lorenzen mängis viimati 2014. aastal USA sisejalgpali liigas Northen Kentucky River Monsters meeskonna ridades. NFL-i profiliigas on ta aastatel 2006-2007 kirja saanud vaid neli mängu. 2008. aasta suvel liitus ta Indianapolis Coltsi treeningutega, kuid ei pääsenud põhihooajaks koosseisu.