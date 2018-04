VIDEO | Südamlik lugu NFL-is: draftis osutus valituks ühe käelabaga mängija, kes hakkab pallima kaksikvennaga ühes tiimis

Ülikoolikarjääris suutis Griffin oma puudest üle olla ning on nüüd jõudnud NFL-i lävele. NFL Combine'il, kus mõõdetakse draftis osalevate mängijate füüsilisi omadusi, esines ta suurepäraselt - 40 jardi sprindis sai ta näiteks kirja 4,38, mis tähistas selle positsiooni mängijate parimat tulemust viimase 15 aasta jooksul. Proteesi abil suutis ta 102-kilost kangi rinnalt suruda 20 korda.

Vaata hetke, mil Griffin koos venna ja ülejäänud perega oma valituks osutumisest teada sai:

Here's the moment.@Shaquemgriffin gets the call from the @Seahawks and celebrates with his twin brother @ShaquillG. 📞#NFLDraft

(via @espn) pic.twitter.com/2KhQPB9F7L