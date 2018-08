VIDEO | Hunt murdis esimeses kontrollmängus muljetavaldavalt

Hunt on viimastel nädalatel kuulunud treeningutel tihtipuhku algrivistusse, sest kaitseliini kolm põhimeest näikse olevat paigas, ent võitlus käib ühe äärekaitsja kohale ning Hunt on tõsine kandidaat.

Esimeses hooajaeelses kohtumises jagus mänguaega kõigile ja Coltsi kaitse sai vastastega kenasti hakkama. Hundil käks kirja üks vastase mahamurdmine, ja seda tagapool palli mängupaneku kohast (tackle for loss), mis on eriti kõva sõna.

Asjatundjate arvates ei pruugi Hunt Coltsi algrivistusse pääseda, ent suure tõenäosusega põhimeeskonda 53 sekka küll.

Very quiet contributor last year Margus Hunt with the tackle here. Valuable rotational end. Excited for him this year pic.twitter.com/uJzPZ76sQY