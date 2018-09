VIDEO | Hundilt supermäng, kuid Coltsi rünnak ei kasutanud seda ära

Kohtumise esimesel poolajal sai Hunt kirja kaks vastaste mahamurdmist, mis mõlemad toimusid tagapool palli mängupaneku joont, mistap sai ta kohtumises kinni kolm statistilist märget tackle for loss, milles ta oli juba enne mängu kogu NFL-li parim mees.

Coltsil on kolme vooru järel kirjas võit ja kaks kaotust.

Margus Hunt can do it all. #INDvsPHI pic.twitter.com/YSnwrsCTBV