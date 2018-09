VIDEO | Coltsis täheks tõusnud Margus Hunt avaldas, mida meeskond edu jaoks veel tegema peab

Eile tehti küll Philadelphia Eaglesi vastu kaitses hea mäng, aga ründes ei suudetud omi asju ära teha ning nii tuli vastu võtta kaotus.

Coltsi kaitsjad pidid väljakul rassima sisuliselt kaks kolmandikku mänguajast, kuna vastased valdasid palli pikalt. "See oli tõesti väsitav, aga oleme selleks aprillist saati valmistunud. Pidime iga olukorda mängima nii, nagu see oleks meie viimane," sõnas Hunt Coltsi ametlikule kanalile.

Hunt on koos ülejäänud Coltsi kaitsjatega hooaja alguses end heast küljest näidanud. "Tähtis on see, et suudame esineda stabiilselt. Peame seda jätkama ning pöörama tähelepanu detailidele, et see hoog püsiks kogu hooaja vältel. Loodetavasti sünnib sellest lõpuks kasu ka rünnakul."

Kogu intervjuu: