Vägev värk: Margus Hunt on ühes statistilises kategoorias selle hooaja NFL-i parim mees

Nimelt on Hunt esikohal tackles for loss edetabelis - see tähendab, et ta on vastase peatanud tagapool palli mängupaneku joont, mis tähendab, et vastased pidid rünnakul liikuma tagasi, mitte edasi. Selliseid peatamisi on eestlane kirja saanud kaheksa, teisel kohal on sealjuures Hundi tiimikaaslane Darius Leonard, kel on neid kokku kuus. Ükski teine mängija pole selliseid taklamisi kirja saanud rohkem kui viis.

Tipu lähedal on Hunt ka sack'ide ehk vastaste mängujuhi mahavõtmiste edetabelis, kus ta jagab kolme sack'iga kuuendat kohta.

