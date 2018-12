USA meedia: Margus Hundist on saanud Coltsi kaitse üks tugiliine

"Margus on unikaalne nose tackle (kaitseliini keskel mängiv mees -toim)," vahendas Indystar Coltsi peatreener Frank Reichi sõnu. "Ta suudab toetada meeskonda, blokeerides vastaseid ning mängides vabaks oma tiimikaaslaseid. Lisaks on ta suurepärane söödu takistaja. Tavaliselt kaitseliini keskmised mängijad nii edukalt sööte takistada ei suuda."

Hunt alustas hooaega äärekaitses ning pärast viit hooaega saades vahelduva eduga mänguaega, on temast nüüdseks saanud Coltsi kaitse üks tugiliine, kirjutab portaal Indystar. Esimese nelja mänguga sai ta kirja neli sacki. Kuigi kerge põlvevigastus vähendas veidi Hundi hoogu, on temast saanud 4-3 skeemi kindel jõud.

Hundi eduka tegutsemise tõttu ääres otsustasid treenerid teda edasi mängitada keskel. Hunt on oma karjääri jooksul enamasti mänginud äärekaitses ning on keskkaitses olnud vaid mõned korrad Cincinnati Bengalsi aegadel ja kolledžis.

"Keskkaitses oled sa pallile lähemal ja mängus rohkem sees," kommenteeris positsiooni vahetust Hunt. "Kui vaadata NFL-i meeskondade ründeliini, siis keskmised mehed on palliga. Nose tackle'ina mängides oled täpselt mängu keskel. Kui ära õppida, kuidas keskel mängida ja blokeerimisskeemid selgeks saada, on see kõik juba lihtne."