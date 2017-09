Trumpi hädakisa toob kaasa vastupidise efekti?

USA president Donald Trump jätkas Twitteris oma ristisõda sportlaste vastu - Trumpi häirib peamiselt tumedanahaliste pallurite viis vaikselt protestida, kui paljud mängijad hümni mängimise ajal põlvitavad või muul moel seismisest keelduvad.

Colin Kaepernicki poolt algatatud protestilainega soovitakse tähelepanu pöörata rassismile ja rassidevahelisele lõhele, mis on USAs endiselt tuliseks ja sensitiivseks teemaks. Trumpi sõnul on sellisel viisil protestimine aga totaalne riigi disrespekteerimine.

"Paljud inimesed vilistasid hümni ajal põlvitanud mängijad (keda oli vähe) välja. Need on fännid, kes nõuavad meie lipu austamist!" kirjutas Trump Twitteris.

"Põlvitamise teema ei ole mitte kuidagi seotud rassiga. See on seotud austusega meie riigi, lipu ja hümni vastu. NFL peab seda austama!" lisas president.

Hoolimata teravatest kommentaaridest ja suurustavatest väidetest näib, et Trumpi ütlused on pannud mängijad, sporditegelased ning isegi meelelahutajad hoopis vastupidiselt käituma ning sihilikult skandaalse presidendi sõnade vastu käituma. Eilsete NFLi mängude ajal näitas oma Trumpi-vastast meelsust hümni ajal välja suur osa meeskondadest, paaril mängul põlvitas hümni lõpus isegi selle esitaja.

Jacksonville Jaguarsi omanik Shahid Khan tuli lausa koos meeskonnaga hümni ajaks välja, et siis selle ajal siis käed ühendada. Khani tegevus pälvis palju tähelepanu, sest omanikud vaatavad mänge tavaliselt oma VIP-kohtadelt. Samaga paistis silma ka Washington Redskinsi omanik Daniel Snyder.





Isegi Trumpi kunagised sõbrad on hakanud tema vastu pöörama: New England Patriotsi omanik Robert Kraft, kellega Trump on aegade jooksul väga hästi läbi saanud, tunnistas, et on presidendi sõnavalikus äärmiselt pettunud. Patriotsi quarterback, NFLi üks läbi aegade paremaid mängijaid Tom Brady, kes on Trumpiga koos käinud golfi mängimas, andis samuti sõnavõtule hävitava kommentaari ning seisis koos meeskonnakaaslastega hümni ajal, käed ühendatud.

Teatavasti käitusid sääraselt ka osad Margus Hundi koduklubi Indianapolis Coltsi pallurid, kellega ühines ka eestlane.

Ka NFLi komissar Roger Goodell oli Trumpi sõnades pettunud. "Sellised inimesi lahku ajavad laused näitavad paraku austuse puudumist," sõnas Goodell kommentaariks ning otsustas kolme meeskonda, kes hümni ajaks üldse platsile ei tulnud, mitte trahvida.

Nädalavahetusel ühinesid protestiliikumisega ka lauljad Stevie Wonder, John Legend ja Pharrell Williams.