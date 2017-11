Traditsioon jätkus: Hunt ja Colts juhtisid, kuid kaotasid

Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts pidi ameerika jalgpalli liigas NFL vastu võtma järjekordse kaotuse – Tennessee Titansile jäädi alla 16:20.

Nagu tänavusel ikka, juhtis Colts kohtumist – poolajal 13:6 ja kolmandal veerandajal 16:6, kuid sealtmaalt õnnestus vaid Titans, tehes kaks touchdowni.

Hunt mängis taas kenasti. Lisaks sellele, et ta segas vastaste mängujuhi tegutsemist, mis statistikas ei kajastu, võttis ta maha kaks palliga läbi murdvat vastast ja sai käe vahele ühele söödule. Paraku oli just rünnak jälle see, mis lahjaks jäi – kui kaitse hoiab vastase 20 punkti peal, on töö normaalselt tehtud.

Coltsil on kirjas 3 võitu ja 8 kaotust, AFC lõunadivisjonis asutakse viimasel kohal ning võimalus play-offi jõuda on kustunud.

Järgmisel pühapäeval läheb Colts kokku Jacksonsville Jaguarsiga.