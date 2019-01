Texans muretseb enne play-off’i, kuidas ohjeldada Hunti

Nädalavahetusel peetakse ameerika jalgpalli liigas NFL play-off’i esimene, nn wild card ring. Lahinguid finaali ehk Super Bowlile pääsu nimel alustab Hundi koduklubi Indianapolis Colts, kes läheb laupäeval Eesti aja järgi kell 23.35 võõrsil kokku Houston Texansiga. Teine AFC konverentsi avaringi paar on Los Angeles Chargers – Baltimore Ravens. AFC kaks paremat, Kansas City Chiefs ja New England Patriots, on esimeses ringis vabad.