New England Patriotsi Ameerika jalgpalli Super Bowli võiduni vedanud Tom Bradyt tabas pärast autasustamist riietusruumi naastes halb üllatus, kui ta avastas, et keegi on varastanud tema mängusärgi.

"See oli siin. Ma tean täpselt, kuhu selle panin," ütles ta, enne kui turvamehed ja tiimi personali appi kutsus. Lisakätest polnud siiski otsimisel abi ning särk jäigi kadunuks.

Kui ajakirjanikud staadionilt lahkuvalt mängujuhilt särgi kohta pärisid, ütles Brady: "Ei, me ei leidnud seda üles. See on varsti ilmselt eBay's müügis."

Patriots tuli Super Bowlil välja 25-punktisest kaotusseisust ja alistas lisaajal Atlanta Falconsi 34:28. Brady nimetati kohtumise väärtuslikemaks mängijaks.