FBI tagastas Ameerika jalgpalliklubi New England Patriotsi mängujuhile Tom Bradyle tema mängusärgi, mis 5. veebruaril Super Bowli järel riietusruumist kaduma läksid.

Ühtlasi leiti üles Brady särk 2015. aasta Super Bowlist ja 2016. aasta Super Bowli kiiver, mis kuulus Denver Broncosi kaitsemänijale Van Millerile. Kõik esemed avastati Mehhikost ajakirjaniku Martin Mauricio Ortega valdustest.

"Ma ei usu, et ükski agentuur oleks seda üksinda saavutanud, aga mitme agentuuri koostöös - nii USA-s kui Mehhikos - suudeti varastatud vara tagastada. See on järjekordne näide tiimitöö tähtusest ning näitab, mis on võimalik saavutada, kui kõik töötavad ühiselt. Tunnustame kõikide asjaga seotud inimeste pingutusi ning anname Tomile tema särgid tagasi, kui ta New Englandi naaseb," ütles Patriotsi omanik Robert Kraft.