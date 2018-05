Skandaal NFL-is: Washington Redskinsi tantsutüdrukud süüdistavad klubi kupeldamises

Ameerika jalgpalli profiklubi Washington Redskinsi endised tantsutüdrukud väidavad, et klubi sundis neid sponsorite ja VIP-looži omanike ees paljalt poseerima ning ööklubis meestele eskortteenust osutama.

Sellised tegevused olevat aset leidnud ühel klubi nädalasel reisil Costa Ricasse 2013. aastal. Tüdrukuid ei sunnitud seksile, kuid nende koordinaator Stephanie Jojokian olevat neid kupeldanud tähtsatele ninadele eskorttüdukuteks.

"Meid ei ähvardatud relvaga, kuid anti mõista, et me peame seda tegema," ütles üks tantsutüdrukutest New York Timesile. "Meilt ei küsitud, meid sunniti. Teised tüdrukud olid seesmiselt laostunud, sest nad teadsid väga hästi, mida ta (Jojokian) teeb."

"Pole lihtsalt õige saata tantsutüdrukuid kahtlaste meestega välja, kui on selgelt näha, et mõned neist ei taha seda teha," lisas teine tantsutüdruk.

New York Times rääkis viie tantsutüdrukuga 36-st, kes väitsid, et fotosessioonidel pidid mõned tüdrukud poseerima palja ülakehaga ning osad pidid kandma vaid kehamaalinguid. Pildistamistel hoidsid silma peal meessponsorid ning klubi VIP-looži istekohtade omanikud.

"Ühe mu sõbranna pildistamise ajal me põhimõtteliselt barrikadeerisime ta, sest ta oli sisuliselt alasti. Me ei tahtnud, et kutid teda näeksid," meenutas üks tüdruk. "Ma olin nii vihane, et reisil viibinud mehed seal ringi luurasid."