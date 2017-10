Põlvitamisskandaal jätkub: USA asepresident jalutas Trumpi korraldusel Margus Hundi mängult minema

USA asepresident Mike Pence külastas täna Margus Hundi koduklubi Coltsi ja 49ersi mängu Indianaplises, kuid lahkus sealt kohe pärast hümni. President Donald Trump teatas hiljem Twitteri vahendusel, et see oli tema korraldus.

"Palusin asepresidendil Pence'il staadionilt lahkuda, kui mõni mängijatest põlvitab ja meie riiki lugupidamatult suhtub," ütles Trump.

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.