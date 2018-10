OTSEBLOGI | Vigastuspausilt naasnud Hunt möllab ja Colts tambib Billsi

Coltsi hooaeg on olnud vaatamata kaitse heale tegutsemisele kesine – ühe võidu juures on kirja saadud viis kaotust. Täna minnakse kokku Buffalo Billsiga kes on võitnud kaks ja kaotanud neli mängu. Seega on oodata tulist heitlust kahe võrdse meeskonna vahel.

Hunt jagab NFL-is Minnesota Vikingsi mängija Danielle Hunteriga esikohta vastaste mahamurdmises palli mängupaneku joone taga (tackle for loss) – neid on mõlemal kokku üheksa. Vastaste mängujuhti on ta maha paisanud neljal korral. Vaatame, kas tuleb lisa.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 20. Delfi teeb sellest tekstipõhise ülekande.