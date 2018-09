OTSEBLOGI | Kas Hunt murrab Coltsi võidule?

Coltsil on kehva ründemängu tõttu kirjas kaks kaotus ühe võidu kõrval. Kaitse seevastu on mänginud hästi ning just Hunti peetakse kaitsemängu tugisambaks.

Kohtumise eel Texansiga rõhutasid mitmed väljaandes, et eestlase tegevus on äärmiselt tõhus – pea iga vastase rünnakuepisoodi korral häirib ta mängu ka siis, kui mängujuhti või palliga liikuvat vastast maha ei murra. Loodetavasti teeb Hunt seegi kord tegusid ning veab Coltsi võidule.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 20.