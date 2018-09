OTSEBLOGI | Kaotusseisus Hunt ja Colts alustasid tagaajamist

INDIANAPOLIS COLTS - HOUSTON TEXANS

Rogers püüab palli ja mäng on viigis!!!!!!

Kui kaitse peab.

Hines teine touchdown! Nüüd kaks punkti ja lisaaeg.

10 jardi minna ja aega on piisavalt. Go Colts!

Löögivärava Texans saabki - 23 : 31. Aga ei hullu, aega on ja touchdown ja 2-punkti värav toob viigi ja lisaaja.

Kahjuks kaitse ei pea, Texans on jõudnud löögivärava kaugusele.

Coltsi touchdown. https://twitter.com/Colts/status/1046488917254582272

Halba uudist kah, staarpüüdja T.Y. Hilton tõmbas tagareie ära ja on mängust väljas.

2-punkti üritus luhtub, aga ikkagi. Nüüd on kõik Coltsi kaitses kinni, kas antakse ründele võimalus võit koju tuua.

Ja see tulebki! Eric Ebron püüab!

Colts on viie jardi kaugusel väravatsoonist. Touchdown on kohustuslik.

Coltsi kaitse pidas - Hunt oli Watsoni jalga kätte saamas ja too komistas, kohe järgmisena oli Coltsi sack lähedal. Seega pall Coltsile.

Kolmas veerandaeg läbi - 17 : 28 Colts on kaotsseisus. Nüüd kaitses kõva ja rünnak tööle!

Hunt sai tööd - murdis palliga vastae maha palli mängupaneku joonel.

Coltsi rünnak plähmerdab mõistagi asja taas ära - kolme katsega miinus 2 jardi ja pall Texansile.

Pierre Desiri vaheltlõige. https://twitter.com/i/status/1046481393755344901

Colts lõikab palli vahelt ja saab rünnata! Kas nüüd...

Coltsi touchdown. https://twitter.com/i/status/1046480281048412160

Cots vastab kiirelt - Luck söödab, Nyheim Hines püüab. 17 : 28. Kas läheb mänguks?

Hilton püüab 48-jardise söödu. Näis, palju sellest kasu on.

Texansi touchdown. https://twitter.com/HoustonTexans/status/1046476527460802560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1046476527460802560&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F12461%3Farticle_id%3D6417674

Watsonit on maha murtud viis korda tema karjääri jooksul, aga ikka on seis selline, nagu on.

Texans lehvitab Coltsile hüvastijätuks. https://twitter.com/i/status/1046476731694161920

Teise poolaja alguses, tuleb öelda, jäi Coltsi kaitse pehmeks. Texans liikus üle väljaku muretult - mitte ainsalgi korral ei pandud pressi mängujuhile. Watson jooksiski ise touchdowni ning viis Texansi 28 : 10 juhtima. Coltsi hooaeg näib olevat pees, kui ei suudeta võita satsi, mis on kaotanud kõik kolm mängu.

Siinkohal Cotsi õnnetu rünnak, kus pall kaotati. https://twitter.com/i/status/1046468402137747456

Vinateri saab esimese poolaja lõpus kirja löögivärava ja püstitab sellega NFL-i rekordi - 566 väravat.

Texansi kolmas touchdown. https://twitter.com/i/status/1046468498283798528

Watsoni sööt on täpne - 7 : 21. Kui Coltsi rünnak nii palle kaotab, pole võimalustki.

Taevane arm, Luckil lüüakse pall käest ja Texans saab selle vastase väravatsooni lähistel. Mida, kurat, Coltsi rünnak teeb?

Hunt võttis kaks mängujuhi kaitsjat enda peale ning see andis Sheardil võimaluse Watson maha murda. Episood varem ajas Hunt Texansi läbimurdja tiimikaaslasele sülle. Coltsi kaitse töötab, töötaks ka rünnak.

Colts sai kirja kolmanda sacki, kuid Hunti väljakul polnud. Texans läks neljanda katsega vajalikku 10 jardi täis saama ning õnnestus. Nende rünnak jätkub.

Ei midagi, Coltsi rünnak ei toimi. Luck paisatakse pikali ja topitakse muru alla - seda teeb NFL-i parim kaitsja J.J. Watts. Palli Texansile.

Nüüd teeb Coltsi kaitse head tööd ning Texansi rünnak sumbub. Pall Coltsile. Nüüd rünnakul paluks midagi teha. Tõsi. Luck näitab, mida ta asjast arvab. https://twitter.com/i/status/1046462104830660609

Coltsi püüdjad ei saa sööte kätte või puterdavad. Pall läheb taas Texansile.

Watsoni söötu ei püüta ja Texansi rünnak saab otsa.

Hunt sai lõpuks asja käima - peatas läbimurret üritanud ründaja.

Nii läkski, kohtunikel oli õigus.

Colts vaidlustab kohtuniku otsuse, et Wulleril oli mõlemad jalad palli püüdes väljakul. Tundub, et kohtunike otsus oli siiski õige ja Colts kaotab vaidluse. Mis tähendab, et neil jääb alles vaid üks võimalus vaidlustada.

Pascalilt lüüakse pall käest, ebaõnnestunud sööt ning Coltsi rünnak on lõppenud. Taas kaitse ja Hundi kord.

Esimene veerandaeg läbi, selle lõpetuseks püüab Hilton pika söödu ja Coltsi rünnak jätkub.

Texansi teine touchdown. https://twitter.com/i/status/1046456764382638080

Hilton on õnneks väljakul tagasi.

Texansi rünnak on praegu parem kui Coltsi kaitse. Esmalt pääses Watson napilt Coltsi meeste haardest ja pani teele pika söödu. Rünnaku lõpuks jäi Hunt sekundi hiljaks ning Will Fuller püüdis väravatsoonis Watsoni söödu. 7 : 14.

Väljaku servas olnud turvamees jäi platsilt välja jooksnud mängijale ette ja sai sedavõrd viga, et ta seotakse kanderaamile kinni ja toimetatakse väljakult minema. Loodetavasti ei juhunud midagi eriti hullu ja mees tõuseb varsti jalule.

Cotsi pudistamine ja Texansi mittemillegist tulnud touchdown. https://twitter.com/i/status/1046453885328642048

Jadeveon Clowney saab Lucki kätte ja paiskab ta pikali. Sellega Coltsi rünnak ka lõpeb.

Veel halbu uudiseid - Hiltonil on rinnapiirkonnas vigastus ja vaevalt ta enam mängu naaseb.

Oh taevas küll! Colts ei suutnud palli mängujuhile anda, pudistati, mänguvahend kukkus väravatsoonis maha ja Texansi mehed katsid selle. Touchdown neile täiesti tühjast. 7 : 7.

Siin ka Coltsi touchdown. https://twitter.com/i/status/1046447659639140352

Leonardi sack.

Deshaun Watsoni läks palliga jooksma ja Darius Leonard tõmbas ta maha. Ja siis veelkord. Ja kolmandal katsel sööt ebaõnnestus. Seega tegi Coltsi kaitse, mida pidi ning Texansil tuli palli minema lüüa.

Coltsi kaitse pani Texansi raskesse seisu, kuid pika sööduga tuldi puhtalt välja. Hunti hoitapse praegu vaos.

Touchdown! Zach Pascal püüab väravatsoonis Andrew Lucki söödu. Adam Vinateri lisapunktilöök on hea. 7:=.

Algus oli hea ja halb. Colts sai kahe sööduga kõvasti edenetud, ent Coltsi staarpüüdja T.Y. Hiltonil sai vasak õlg viga ja ta lahkub riietusruumi. See on kõva-kõva pauk rünnakule.

Colts alustab rünnakut, seega Hundi etteasteni läheb pisut aega. Punktid võiks kohe tabloole saada.

Katus, nagu näha, on lahti, mis tähendab, et ilm on hea.

Indianapolises on kõik mänguks valmis, publik koguneb.

Eksperdid avaldasid enne mängu, mida peab Texans tegema, et loota võitu Coltsi üle. Üks punktidest kõlas: blokeerige Margus Hunt ja Jabaal Sheard, et nad ei pääseks segama söödumängu.