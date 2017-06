NFL täht Tom Brady: olen alati unistanud ameerika jalgpalli mängimisest Hiinas

Viiekordne Super Bowli võitja Tom Brady on hetkel tuuril Hiinas, et reklaamida NFL'i Aasias ja tuua liigale rohkem fänne.

Nagu teisedki USA spordiliigad on ka NFL üritamas koguda rohkem fänne riigist, kus elab 1,4 miljardit inimest. Kuigi teised liigad mängivad ka tihti sõprusmänge Aasias, siis NFL pole veel ühtegi korda jõudnud oma meeskondadega sinna.

Populaarsuse tõstmiseks toodi aga Pekingissse ameerika jalgpalli suurim staar Tom Brady, kes meeleheitlikult isegi väitis, et tema unistuseks on mängida Hiinas. "See oleks tore üritus ja ma usun, et paljud hiinlase naudiksid seda," ütles New England Patriotsi tähtmängija.

2007. aastal pidigi Hiinas toimuma NFL'i hooajaeelne sõprusmäng, kuid see lükati edasi ja lõpuks ka tühistati.